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Україна нищить російські військові літаки картонними безпілотниками: фото

11:29, 31 серпня 2023
Легкі та дешеві картонні дрони, надані урядом Австралії, вражають російські винищувачі.
Україна нищить російські військові літаки картонними безпілотниками: фото
Джерело фото: The Telegraph
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Україна використовує картонні безпілотники для нищення військових ворожих літаків. Безпілотні літальні апарати, надані урядом Австралії, легше побудувати, ніж пакет Ikea. Ці «пташки» знищили вже щонайменше чотири російські літаки, зокрема під час атаки на аеродром у Курську, – повідомляє The Telegraph.

СБУ заявила, що під час атаки на аеродром у Курську на заході рф на минулих вихідних було збито літак Міг-29 і чотири винищувачі Су-30.

Крім того, було пошкоджено дві пускові установки «Панцир» і радар системи протиповітряної оборони С-300.

За даними видання, в СБУ розповіли, що по цілі було запущено 16 безпілотників, три з яких були збиті в результаті атаки, що було визнано міністерством оборони росії.

Безпілотники, які поставляються в упаковці і коштують всього 3500 доларів, перебувають в українських руках з березня, після того, як австралійський уряд пообіцяв Києву поставляти по 100 таких літальних апаратів щомісяця в рамках угоди вартістю 20 мільйонів доларів.

Тож це непогане повернення інвестицій, враховуючи шкоду, яку вони завдали Курському військовому аеродрому.

 

Джерело фото: The Telegraph

 

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