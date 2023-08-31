Присвоил 7,5 млн гривен на строительстве медамбулаторий: под суд попадет чиновник Одесской ОГА

Руководитель одного из подразделений Одесской ОГА с участием 4 приспешников организовал схему хищений на строительстве медамбулаторий.

Источник фото: Офис Генпрокурора

Судить организатора преступной схемы и четырех его соучастников по факту хищения бюджетных средств и их легализации, а также служебного подлога. Руководитель одного из подразделений Одесской областной госадминистрации вместе с сообщниками «нажился» на строительстве 6 амбулаторий семейной медицины на территории Одесской области по правительственной программе «Большая стройка», – сообщает Офис Генпрокурора.

Так, к своей схеме чиновник привлек еще 5 знакомых, в том числе двух экс-руководителей одного из управлений Одесской облгосадминистрации.

С целью участия в тендере, организатор привлек предприятие одного из соучастников, которым формально руководило его подконтрольное лицо. Это способствовало заключению договоров подряда без препятствий. После получения авансовых платежей на работы, подозреваемые, в частности организатор, в основном присвоили средства. Они осуществили лишь частично строительно-монтажные работы, при этом искусственно занизили понесенные расходы для создания видимости выполнения договорных обязательств.

После этого соучастники подавали фальсифицированные акты выполненных работ в Управление Одесской областной государственной администрации, завышая объемы работ на сумму более 7,5 млн гривен. Также было обнаружено, что часть из похищенных средств была легализована через приобретение нового автомобиля.

В результате этих выявленных действий, материалы по одному из членов этой преступной группы были отделены для отдельного уголовного производства, а лицо объявлено в розыск.

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