Бен Воллес підтвердив, що піде з посади міністра оборони Британії

Бен Уоллес не виставлятиме свою кандидатуру на наступних загальних виборах.

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес підтвердив, що піде з цієї посади. Це відбудеться під час найближчих перестановок у кабінеті міністрів, передає The Sunday Times.

Він наголосив, що не виставлятиме свою кандидатуру на наступних загальних виборах, але відкинув можливість «передчасного» відходу і проведення додаткових виборів.

«Я прийшов у політику з шотландського парламенту 1999 року. Це 24 роки. Понад сім років я провів із трьома телефонами біля свого ліжка», - заявив Воллес.

Воллес обіймав посаду міністра оборони за трьох різних прем'єр-міністрів і зіграв важливу роль у реагуванні Великої Британії на війну росії проти України.

Раніше ми писали, що Бен Воллес пояснив свої слова про «Amazon» і «вдячність України» та отримав сотні подяк.

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