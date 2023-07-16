Бен Уоллес подтвердил, что уйдет с поста министра обороны Британии

Бен Уоллес не будет выставлять свою кандидатуру на следующих всеобщих выборах.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что уйдет с этой должности. Это произойдет при ближайших перестановках в кабинете министров, передает The Sunday Times.

Он подчеркнул, что не будет выставлять свою кандидатуру на следующих всеобщих выборах, но исключил возможность «преждевременного» ухода и проведения дополнительных выборов.

«Я пришел в политику из шотландского парламента в 1999 году. Это 24 года. Более семи лет я провел с тремя телефонами у своей кровати», - заявил Уоллес.

Уоллес занимал пост министра обороны при трех разных премьер-министрах и сыграл важную роль в реагировании Великобритании на войну россии против Украины.

Ранее Бен Воллес объяснил свои слова об «Amazon» и «благодарность Украины» и получил сотни благодарностей.

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