Генпрокурор Нью-Йорка заявляє, що Трамп повинен понести відповідальність за шахрайство ще до суду

Генпрокурор Нью-Йорка вимагає оштрафувати фігурантів махінацій Трампа на 250 мільйонів доларів і накласти санкції.

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Генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс закликала суддю штату оголосити ще до початку судового процесу, що колишній президент США Дональд Трамп вчинив шахрайство, подавши неправдиві заяви банкірам і страховикам, – повідомляє Reuters.

У судовому поданні Джеймс зазначила, що докази свідчать про те, що якби статки Трампа були правильно підраховані, вони були б на 17%-39% нижчими, ніж він заявляв щороку протягом десятиліття, «що означає величезну суму в 1 мільярд доларів або більше за всі роки, окрім одного».

Згідно з поданою заявою, неправдиві заяви стосуються і тих років, коли Трамп перебував у Білому домі.

За словами прокурорки, сукупний ефект від цих «численних шахрайських схем, спрямованих на завищення вартості активів Трампа, а отже, і його статків, є приголомшливим», і це «лише верхівка набагато більшого айсберга обману». Джеймс вимагає оштрафувати фігурантів на 250 мільйонів доларів і накласти низку санкцій, які фактично припинять діяльність Trump Organization у Нью-Йорку.

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