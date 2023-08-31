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Чи є відсутність у протоколі затримання адвоката відомостей про повідомлення ради адвокатів, підставою для визнання протоколу недопустимим доказом, - позиція Верховного Суду

Також Верховний Суд зазначив, що, хоча за загальним правилом, процесуальні рішення, які стали підставою для проведення НСРД, мають бути відкриті стороні захисту після завершення досудового розслідування, однак це не виключає можливість їх надання під час розгляду справи в суді.

Пропозиція слідчого більш детально розповісти про обставини вчинення злочину не свідчить про те, що відбувався допит підозрюваного, а не слідчий експеримент, - ККС ВС

Розгляд слідчим суддею клопотання про арешт тимчасово вилученого майна з порушенням строків, передбачених ст. 171 КПК, не є підставою для визнання арештованих речових доказів недопустимими, - ККС ВС.

До кінця року в судах необхідно звільнити 620 заступників керівників апаратів судів

Але в судах сподіваються, що рішення ВРП та ДСА ще буде переглянуте.

На проведення обшуку достатньо дозволу орендатора приміщення, дозвіл власника не вимагається, - Верховний Суд

Закон не вимагає звернення до слідчого судді за відповідним дозволом для проведення обшуку за наявності згоди особи, яка орендує приміщення, - позиція Верховного Суду.

ВРП не зможе самостійно встановити стандарт доказування при притягненні суддів до відповідальності: Комітет погодив фінальну правку, схвалену міжнародними партнерами

Під час засідання Комітету з питань правової політики було підтримано схвалену міжнародними партнерами правку, за якою стандарт доказування дисциплінарного порушення судді встановлять у законі, а у не у регламенті Вищої ради правосуддя.

  1. У світі

Генпрокурор Нью-Йорка заявляє, що Трамп повинен понести відповідальність за шахрайство ще до суду

12:43, 31 серпня 2023
Генпрокурор Нью-Йорка вимагає оштрафувати фігурантів махінацій Трампа на 250 мільйонів доларів і накласти санкції.
Генпрокурор Нью-Йорка заявляє, що Трамп повинен понести відповідальність за шахрайство ще до суду
Джерело фото: Getty Images
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Генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс закликала суддю штату оголосити ще до початку судового процесу, що колишній президент США Дональд Трамп вчинив шахрайство, подавши неправдиві заяви банкірам і страховикам, – повідомляє Reuters.

У судовому поданні Джеймс зазначила, що докази свідчать про те, що якби статки Трампа були правильно підраховані, вони були б на 17%-39% нижчими, ніж він заявляв щороку протягом десятиліття, «що означає величезну суму в 1 мільярд доларів або більше за всі роки, окрім одного».

Згідно з поданою заявою, неправдиві заяви стосуються і тих років, коли Трамп перебував у Білому домі.

За словами прокурорки, сукупний ефект від цих «численних шахрайських схем, спрямованих на завищення вартості активів Трампа, а отже, і його статків, є приголомшливим», і це «лише верхівка набагато більшого айсберга обману». Джеймс вимагає оштрафувати фігурантів на 250 мільйонів доларів і накласти низку санкцій, які фактично припинять діяльність Trump Organization у Нью-Йорку.

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