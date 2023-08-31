300 миллионов гривен на теннисные корты: в Киеве во время войны планируют создать Национальный теннисный центр

Предприятие, принадлежащее Министерству молодежи и спорта, планирует потратить более 300 миллионов гривен на обновление теннисных кортов.

Иллюстративное фото из открытых источников

В Киеве во время войны планируется создать Национальный теннисный центр. На ремонт зданий и кортов планируют потратить более 300 миллионов гривен. Тендер размещен на портале Prozorro.

Тендер на ремонт зданий и теннисных кортов в Киеве на 307 млн. 831 тыс. 733 грн объявило Министерство молодежи и спорта Украины.

В информации указаны планы создать Национальный теннисный центр в столице и приобрести оборудование для него. Этот центр хотят организовать на базе госпредприятия «ЦУТБ «Ледовый стадион» по проспекту Академика Глушкова, 9.

Работы необходимо выполнить до конца апреля 2025, а тендерные предложения будут принимать до 8 сентября. В то же время сам аукцион назначен на 11 сентября.

под самим объявлением уже есть несколько обращений в Госаудитслужбу Украины по поводу неприемлемости таких тендеров. Вот что пишут авторы жалоб:

«Теннисные корты во время войны не нужны».

«Недопустимо производить капитальный ремонт зданий и теннисных кортов, когда в Украине война. Эти деньги нужны для ВСУ: амуниция, средства первой медицинской помощи, дроны, оружие, еда. Речь идет о сохранении нации украинцев. Запретите выделение средств на ремонт теннисных кортов».

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