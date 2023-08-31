За $5000 обещал решить вопрос о снятии с военного учета: в Днепре задержали дельца

Задержали мужчину во время получения неправомерной выгоды.

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что в Днепре задержан мужчина, который имея связи в одном из районных ТЦК, за 5000 долларов США обещал решить вопрос о снятии с военного учета. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Правоохранители задержали фигуранта в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины при получении неправомерной выгоды – 5000 долларов США.

«Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения», - говорится в сообщении.

Отмечается, что продолжается сбор доказательной базы для привлечения других участников коррупционной схемы к ответственности.

За совершенное подозреваемому может грозить штраф от 34 000 до 85 000 грн или лишение свободы сроком от двух до пяти лет.

Ранее правоохранители собрали доказательную базу на главу военно-врачебной комиссии одного из районов Киевщины, которая причастна к системной коррупции во время мобилизации.

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