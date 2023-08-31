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Наявність на утриманні військовослужбовця трьох неповнолітніх дітей не є підставою для скасування наказу про переміщення, – позиція суду

Позивач просив дозволити йому проходження військової служби за місцем проживання у Києві, посилаючись на наявність у нього трьох неповнолітніх дітей.

Військовозобов’язаний через релігійні переконання просив направити його на альтернативну службу, — Верховний Суд звернув увагу, що суди не з’ясували всіх обставин і скасував вирок

Верховний Суд скасував вирок суду першої інстанції, оскільки той не обґрунтував висновок про те, що обвинувачений не має права на проходження альтернативної служби, хоча він вважав, що має таке право у зв’язку із своїми релігійними переконаннями.

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  1. У світі

Грант Шеппс став новим міністром оборони Великої Британії

11:52, 31 серпня 2023
Грант Шеппс раніше обіймав посаду міністра енергетики та вуглецевої нейтральності.
Грант Шеппс став новим міністром оборони Великої Британії
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Наступником Бена Воллеса на посаді міністра оборони Британії став Грантс Шеппс. Про це повідомили на сторінці премʼєр-міністра Ріші Сунака в Х (донедавна — Twitter).

 «Я маю честь бути призначеним міністром оборони в уряді Ріші Сунака. Я хотів би віддати належне величезному внеску, який Бен Воллес зробив в оборонну та глобальну безпеку Великої Британії за останні 4 роки», - написав Шеппс на своїй сторінці у соцмережі Х.

Шеппс очолював Міністерсто енергетики та вуглецевої нейтральності Британії. Раніше він обіймав посади міністра Кабінету міністрів, міністра транспорту та недовго був міністром внутрішніх справ (під час перебування на посту прем'єра Ліз Трасс).

Нещодавно Шеппс відвідував Київ та рішуче засудив російську агресію проти України.

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес офіційно звернувся до прем’єр-міністра Ріші Сунака з листом про відставку з посади. 

Раніше ми писали, що Бен Воллес пояснив свої слова про «Amazon» і «вдячність України» та отримав сотні подяк.

Додамо, що Воллес підтвердив, що піде з посади міністра оборони Британії.

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