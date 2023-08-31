Грант Шеппс став новим міністром оборони Великої Британії

Грант Шеппс раніше обіймав посаду міністра енергетики та вуглецевої нейтральності.

Наступником Бена Воллеса на посаді міністра оборони Британії став Грантс Шеппс. Про це повідомили на сторінці премʼєр-міністра Ріші Сунака в Х (донедавна — Twitter).

«Я маю честь бути призначеним міністром оборони в уряді Ріші Сунака. Я хотів би віддати належне величезному внеску, який Бен Воллес зробив в оборонну та глобальну безпеку Великої Британії за останні 4 роки», - написав Шеппс на своїй сторінці у соцмережі Х.

Шеппс очолював Міністерсто енергетики та вуглецевої нейтральності Британії. Раніше він обіймав посади міністра Кабінету міністрів, міністра транспорту та недовго був міністром внутрішніх справ (під час перебування на посту прем'єра Ліз Трасс).

Нещодавно Шеппс відвідував Київ та рішуче засудив російську агресію проти України.

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес офіційно звернувся до прем’єр-міністра Ріші Сунака з листом про відставку з посади.

Раніше ми писали, що Бен Воллес пояснив свої слова про «Amazon» і «вдячність України» та отримав сотні подяк.

Додамо, що Воллес підтвердив, що піде з посади міністра оборони Британії.

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