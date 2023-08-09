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  1. Суспільство

Спільний доступ як Google Meet і Zoom: WhatsApp додасть нову функцію для відеодзвінків

13:35, 9 серпня 2023
Функція дасть змогу людям ділитися своїми документами, фотографіями і навіть своїм кошиком покупок із контактами, доступними для відеодзвінків.
Спільний доступ як Google Meet і Zoom: WhatsApp додасть нову функцію для відеодзвінків
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Соцмережа WhatsApp додала нову функцію, яка потрібна для поліпшення якості відеодзвінків. Про це заявив генеральний директор Meta Марк Цукерберг у Facebook.

Функція дасть змогу людям ділитися своїми документами, фотографіями і навіть своїм кошиком покупок із контактами, доступними для відеодзвінків.

Вперше випущений для деяких бета-тестерів на Android наприкінці травня спільний доступ до екрана у WhatsApp можна отримати, натиснувши або клацнувши значок «Поділитися».

Користувачі можуть вибирати між спільним доступом до конкретного застосунку або всього екрана. Це схоже на те, як спільне використання екрана працює на типових платформах для відеоконференцій, таких як Google Meet і Zoom.

Як повідомляє видання TechCrunch, функція спільного використання екрана почала поетапно впроваджуватися на Android, iOS і Windows Desktop. Це означає, що ви можете не побачити цю функцію відразу, але незабаром повинні.

Поряд із демонстрацією екрана WhatsApp запустив підтримку відеодзвінків у ландшафтному режимі, щоб запропонувати ширший і більш захопливий досвід перегляду порівняно з наявним портретним режимом.

«Підтримка ландшафтного режиму також може бути корисна під час спільного використання екрана на платформі», - пише видання.

Раніше ми писали, що у WhatsApp можна записати відеоповідомлення в «кружечках», подібно до Telegram.

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