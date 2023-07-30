У WhatsApp можна записати відеоповідомлення в «кружечках», подібно до Telegram

У месенджер додали опцію миттєвих відеоповідомлень у «кружечку».

У месенджері WhatsApp з’явилася функція запису миттєвих відеоповідомлень в «кружечку», подібно до Telegram. Про це повідомляється на сайті Meta.

«Голосові повідомлення в WhatsApp змінили спосіб спілкування людей, надаючи швидкий і безпечний спосіб поділитися своїм голосом. Ми раді розвинути цю функцію за допомогою нових миттєвих відеоповідомлень. Тепер ви можете записувати та ділитися короткими особистими відео прямо в чаті», – йдеться в повідомленні.

Максимальна тривалість відеоповідомлень у WhatsApp становить 60 секунд. Відео відтворюватиметься автоматично з вимкненим звуком під час відкриття в чаті, а торкання відео вмикатиме звук.

«Відеоповідомлення захищені наскрізним шифруванням, щоб зберегти ваші повідомлення в безпеці», – наголосили в корпорації.

Для того аби записати та відправити відеоповідомлення:

відкрийте вікно чату;

натисніть кнопку з мікрофоном, розташовану в нижньому правому куті, щоб перейти на відео;

затримайте палець на кнопці відеокамери.

Після 3-секундного відліку розпочнеться запис відео у кружечку. За замовчуванням воно ведеться на фронтальну камеру телефону, але за бажанням можна переключити на головну. Відео записується доти, доки ви тримаєте кнопку, а відправляється після того, як відпускаєте палець.

Скасувати запис можна в будь-який момент свайпом вліво. Якщо ви хочете продовжити запис відео, але не хочете тримати палець на екрані, ним потрібно свайпнути вгору.

Також після свайпа вгору месенджер запропонує переключити камеру, зупинити зйомку, відправити відео в кружечку, видалити запис, не надсилаючи його.

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