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  1. Общество

В WhatsApp можно записать видеосообщение в «кружочках», подобно Telegram

09:41, 30 июля 2023
В мессенджер добавили опцию мгновенных видеосообщений в кружочке.
В WhatsApp можно записать видеосообщение в «кружочках», подобно Telegram
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В мессенджере WhatsApp появилась функция записи мгновенных видеосообщений в «кружочке», подобно Telegram. Об этом сообщается на сайте Meta.

«Голосовые сообщения в WhatsApp изменили способ общения людей, предоставляя быстрый и безопасный способ поделиться своим голосом. Мы рады развить эту функцию с помощью новых мгновенных видеосообщений. Теперь вы можете записывать и делиться короткими личными видео прямо в чате», – говорится в сообщении.

Максимальная продолжительность видеосообщений в WhatsApp составляет 60 секунд. Во время открытия в чате видеоролик будет воспроизводиться автоматически с выключенным звуком, а прикосновение видеоклипа будет включать звук.

«Видео сообщения защищены сквозным шифрованием, чтобы сохранить ваши сообщения в безопасности», – отметили в корпорации.

Для того чтобы записать и отправить видеосообщение:

  • откройте окно чата;
  • нажмите кнопку с микрофоном, расположенную в правом нижнем углу, чтобы перейти на видео;
  • удерживайте палец на кнопке видеокамеры.

После 3-секундного отсчета начнется видеозапись в кружочке. По умолчанию оно ведется на переднюю камеру телефона, но по желанию можно переключить на главную. Видео записывается до тех пор, пока вы держите кнопку, а отправляется после того, как отпускаете палец.

Отменить запись можно в любой момент свайпом влево. Если вы хотите продолжить запись видео, но не хотите держать палец на экране, им нужно свалиться вверх.

Также после свайпа вверх мессенджер предложит переключить камеру, остановить съемку, отправить видео в кружочку, удалить запись, не отправляя ее.

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