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Здала розвіддані про ЗСУ за російський паспорт: на Житомирщині спіймали агентку рф

16:40, 9 серпня 2023
СБУ затримала колаборантку, яка шукала ремонтні бази ЗСУ на Житомирщині та «зливала» дані ворогу.
Здала розвіддані про ЗСУ за російський паспорт: на Житомирщині спіймали агентку рф
Джерело фото: СБУ
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На Житомирщині викрили ще одну агентку головного управління генштабу зс рф (більш відомого як гру). Жінка збирала розвіддані про місця дислокації військових баз з ремонту важкого озброєння ЗСУ, у тому числі іноземного виробництва. Жінку затримали при спробі виїхати до рф, – повідомили в СБУ.

Фігуранткою є переселенка з Донеччини, яка переїхала до Житомирської області навесні 2023 року. Одразу після переїзду вона з власної ініціативи вийшла на російські спецслужби та запропонувала їм свою допомогу у війні проти України.

Крім того, у забороненій соцмережі «Однокласники» вона викладала антиукраїнські пости.

Так, під час спілкування один із контактерів запропонував жінці негласну співпрацю на користь країни-агресора. «Незнайомцем» виявився представник російської воєнної розвідки.

Як винагороду російський розвідник обіцяв поплічниці безперешкодно оформити їй російський паспорт та допомогти з переїздом до рф.

На початку розвідувально-підривної діяльності зловмисниця передавала всю зібрану інформацію ворожій спецслужбі через закриті чати у месенджері. Однак, згодом російський «куратор» перевів свою агентку на спілкування з використанням зашифрованого каналу електронної пошти.

Співробітники СБУ затримали зрадницю за декілька днів до її спроби виїзду до рф через треті країни.

Наразі зрадниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

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