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Не можна відключати від електроенергії магазини, які поновили роботу на деокупованих територіях, — Мінреінтеграції

12:58, 9 серпня 2023
Міністерство пропонує обласним військовим адміністраціям визначити перелік продовольчих магазинів, які поновили роботу на деокупованих територіях.
Не можна відключати від електроенергії магазини, які поновили роботу на деокупованих територіях, — Мінреінтеграції
Фото: ratelist.top
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У Мінреінтеграції заявили, що не можна відключати від електроенергії суб’єктів господарювання, які забезпечують продовольством населення деокупованих територій.

Це правило стосується торгових мереж, які поновили роботу на деокупованих територіях. У тому числі продовольчих магазинів, які забезпечують населення продуктами харчування та речами першої необхідності.

Так, забороняється відключення споживача без погодження відповідною військовою адміністрацією, якщо споживач забезпечує роботу зокрема:

– об’єктів критичної інфраструктури;

– інших об’єктів, визначених відповідною військовою адміністрацією, у тому числі тих, які використовуються для надання життєво важливих послуг для населення, задіяні у сфері забезпечення продуктами харчування, лікарськими засобами, споживчими та побутовими товарами.

Це передбачено пунктом 8 Положення про особливості постачання електричної енергії споживачам та розрахунків між учасниками роздрібного ринку електричної енергії у період дії в Україні воєнного стану, затвердженого наказом Міненерго від 13.04.2022 № 148.

З метою забезпечення безперервної роботи продовольчих магазинів, які поновили роботу на деокупованих територіях, Мінреінтеграції пропонує обласним військовим адміністраціям визначити перелік таких об’єктів.

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