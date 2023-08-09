Не можна відключати від електроенергії магазини, які поновили роботу на деокупованих територіях, — Мінреінтеграції

Міністерство пропонує обласним військовим адміністраціям визначити перелік продовольчих магазинів, які поновили роботу на деокупованих територіях.

Фото: ratelist.top

У Мінреінтеграції заявили, що не можна відключати від електроенергії суб’єктів господарювання, які забезпечують продовольством населення деокупованих територій.

Це правило стосується торгових мереж, які поновили роботу на деокупованих територіях. У тому числі продовольчих магазинів, які забезпечують населення продуктами харчування та речами першої необхідності.

Так, забороняється відключення споживача без погодження відповідною військовою адміністрацією, якщо споживач забезпечує роботу зокрема:

– об’єктів критичної інфраструктури;

– інших об’єктів, визначених відповідною військовою адміністрацією, у тому числі тих, які використовуються для надання життєво важливих послуг для населення, задіяні у сфері забезпечення продуктами харчування, лікарськими засобами, споживчими та побутовими товарами.

Це передбачено пунктом 8 Положення про особливості постачання електричної енергії споживачам та розрахунків між учасниками роздрібного ринку електричної енергії у період дії в Україні воєнного стану, затвердженого наказом Міненерго від 13.04.2022 № 148.

З метою забезпечення безперервної роботи продовольчих магазинів, які поновили роботу на деокупованих територіях, Мінреінтеграції пропонує обласним військовим адміністраціям визначити перелік таких об’єктів.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.