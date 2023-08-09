Нельзя отключать от электроэнергии магазины, возобновившие работу на деоккупированных территориях, — Минреинтеграции

Министерство предлагает областным военным администрациям определить перечень продовольственных магазинов, возобновивших работу на деоккупированных территориях.

Фото: ratelist.top

В Минреинтеграции заявили, что нельзя отключать от электроэнергии хозяйствующих субъектов, которые обеспечивают продовольствием население деоккупированных территорий.

Это правило касается торговых сетей, возобновивших работу на деоккупированных территориях. В том числе продовольственных магазинов, которые снабжают население продуктами питания и вещами первой необходимости.

Так, запрещается отключение потребителя без согласования соответствующей военной администрацией, если потребитель обеспечивает работу в частности:

– объектов критической инфраструктуры;

– других объектов, определенных соответствующей военной администрацией, в том числе используемых для предоставления жизненно важных услуг для населения, задействованных в сфере обеспечения продуктами питания, лекарственными средствами, потребительскими и бытовыми товарами.

Это предусмотрено пунктом 8 Положения об особенностях снабжения электрической энергией потребителям и расчетов между участниками розничного рынка электрической энергии в период действия в Украине военного положения, утвержденного приказом Минэнерго от 13.04.2022 № 148.

В целях обеспечения непрерывной работы продовольственных магазинов, возобновивших работу на деоккупированных территориях, Минреинтеграция предлагает областным военным администрациям определить перечень таких объектов.

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