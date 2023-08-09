Снизятся ли налоги в Украине: ответ министра финансов

Сергей Марченко рассказал ждать ли украинцам снижения налогов, и когда это возможно.

Источник фото: ZN.ua

Президентская инициатива по снижению налогов после войны может воплотиться, возможно, уже с участием другого правительства. Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью для «Радио Свобода».

«Конечно, я разделяю такую позицию президента, подчеркивая, что любые изменения требуют тщательных расчетов и времени, которое необходимо для этого. Президент это также понимает. Он понимает, что, условно говоря, сейчас, когда мы на 50% зависимы от наших партнеров, когда мы в год привлекаем 42 миллиарда долларов, и партнеры хотят, чтобы мы собирали налоги в своей собственной стране. Это очень важно», – сказал он.

Министр добавил, что идею не всегда адекватно понимают в обществе, время от времени предлагая сделать «рай и освобождение от уплаты налогообложения».

«Единственная возможность нам получать международную помощь – это собирать налоги. Потому что это ключевой месседж, который нам доносят постоянно. Будете собирать налоги вы – будем убеждать налогоплательщиков мы. Это очень принципиальные вещи», – сказал министр.

По словам Марченко, президент понимает, что в нынешний момент реализация такой инициативы является сложной и связанной со значительными рисками, поэтому сейчас это невозможно. Однако этот вопрос обязательно будет восстановлен после окончания военного положения.

Он также отметил, что многие факторы могут претерпеть изменения, что повлияет на возможности и варианты реализации данной инициативы.

«Поэтому после конца войны вернемся к этому вопросу. Я думаю, что вернемся в любом случае. Может быть другой министр финансов, который сможет этот вопрос реализовать. Другое правительство. Многое изменится», – рассказал Марченко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.