Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Судья купил в кабинет телевизор, но неизвестные вставили в него записывающее устройство

Скандальный инцидент произошел в Ивано-Франковской области.

В Реестре – пока ноль: что будет дальше с законом об олигархах

Так или иначе, но требование об антиолигархических мерах остается в перечне условий для переговоров о вступлении в ЕС, и речь не идет о Реестре олигархов.

Украинцы смогут защитить право собственности в метавселенной, – Михаил Федоров об изменениях в закон

Глава Минцифры Михаил Федоров прокомментировал принятые парламентом законы: украинцы смогут защитить право собственности на землю в метавселенной или другие виртуальные активы в разных проектах метавселенной.

Порядок, условия и размеры доплат военным, полиции и спасателям должны согласовать Минфин и Минэкономики, – постановление Кабмина

До изменений было предусмотрено, что руководители соответствующих министерств и государственных органов самостоятельно определяют порядок и условия выплаты дополнительного вознаграждения и единовременного пособия.

Кабмин опубликовал постановление о доплатах военным, полицейским, спасателям и управлению спецопераций НАБУ: что изменилось

100, 50 и 30 тысяч грн: какие доплаты для военнослужащих, спасателей и полицейских ввел Кабмин, документ.

  1. В Украине

Снизятся ли налоги в Украине: ответ министра финансов

12:40, 9 августа 2023
Сергей Марченко рассказал ждать ли украинцам снижения налогов, и когда это возможно.
Снизятся ли налоги в Украине: ответ министра финансов
Источник фото: ZN.ua
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Президентская инициатива по снижению налогов после войны может воплотиться, возможно, уже с участием другого правительства. Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью для «Радио Свобода».

«Конечно, я разделяю такую позицию президента, подчеркивая, что любые изменения требуют тщательных расчетов и времени, которое необходимо для этого. Президент это также понимает. Он понимает, что, условно говоря, сейчас, когда мы на 50% зависимы от наших партнеров, когда мы в год привлекаем 42 миллиарда долларов, и партнеры хотят, чтобы мы собирали налоги в своей собственной стране. Это очень важно», – сказал он.

Министр добавил, что идею не всегда адекватно понимают в обществе, время от времени предлагая сделать «рай и освобождение от уплаты налогообложения».

«Единственная возможность нам получать международную помощь – это собирать налоги. Потому что это ключевой месседж, который нам доносят постоянно. Будете собирать налоги вы – будем убеждать налогоплательщиков мы. Это очень принципиальные вещи», – сказал министр.

По словам Марченко, президент понимает, что в нынешний момент реализация такой инициативы является сложной и связанной со значительными рисками, поэтому сейчас это невозможно. Однако этот вопрос обязательно будет восстановлен после окончания военного положения.

Он также отметил, что многие факторы могут претерпеть изменения, что повлияет на возможности и варианты реализации данной инициативы.

«Поэтому после конца войны вернемся к этому вопросу. Я думаю, что вернемся в любом случае. Может быть другой министр финансов, который сможет этот вопрос реализовать. Другое правительство. Многое изменится», – рассказал Марченко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Воробйова
    Ірина Воробйова
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Оксана Метелешко
    Оксана Метелешко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олег Полюхович
    Олег Полюхович
    голова Рівненського апеляційного суду