​ Растрата 1,4 млн грн на реконструкции лестницы из брусчатки на Подоле: сообщено о подозрении заместителю директора КП

Подозреваемый, зная, что стоимость гранитной брусчатки завышена, подписал акты выполненных строительных работ.

Фото: kyiv24.news

Заместителю директора коммунального предприятия «Инженерный центр» сообщено о подозрении в растрате 1,4 млн грн на реконструкции лестницы из брусчатки на Подоле. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

«Согласно материалам следствия, между КП «Инженерный центр» и частным предприятием был заключен договор подряда на выполнение строительных работ по реконструкции лестницы от Десятинного переулка до улицы Гончарной, а также благоустройства пешеходной аллеи Андреевского спуска.

Подозреваемый, достоверно зная, что стоимость гранитной брусчатки, использованной при выполнении указанных работ, завышена, подписал акты выполненных строительных работ.

Согласно выводам судебных товароведческой и экономической экспертиз, сумма ущерба, нанесенного территориальной общине города Киева, составляет около 1,4 млн грн», — говорится в сообщении.

Решается вопрос применения относительно подозреваемого меры пресечения и отстранения от занимаемой должности.

Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Следствие продолжается.

В ходе следствия будет дана оценка действиям других должностных лиц коммунального предприятия и подрядной организации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.