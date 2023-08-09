​​Розтрата 1,4 млн грн на реконструкції сходів з бруківки на Подолі: повідомлено про підозру заступнику директора КП

Підозрюваний, знаючи, що вартість гранітної бруківки завищена, підписав акти виконаних будівельних робіт.

Фото: kyiv24.news

​​Заступнику директора комунального підприємства «Інженерний центр» повідомлено про підозру в розтраті 1,4 млн грн на реконструкції сходів з бруківки на Подолі. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

«Згідно з матеріалами слідства, між КП «Інженерний центр» та приватним підприємством був укладений договір підряду на виконання будівельних робіт по реконструкції сходів від провулку Десятинного до вулиці Гончарної, а також благоустрою пішохідної алеї Андріївського узвозу.

Підозрюваний, достовірно знаючи, що вартість гранітної бруківки, яку використали під час виконання вказаних робіт, завищена, підписав акти виконаних будівельних робіт.

Відповідно до висновків судових товарознавчої та економічної експертиз сума збитків, завданих територіальній громаді міста Києва, становить близько 1,4 млн грн», — йдеться у повідомленні.

Вирішується питання щодо застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Слідство триває.

У ході слідства буде надана оцінка діям інших службових осіб комунального підприємства та підрядної організації.

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