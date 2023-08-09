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  1. В Україні

Чи знизяться податки в Україні: відповідь міністра фінансів

12:40, 9 серпня 2023
Сергій Марченко розповів чи чекати українцям зниження податків, та коли це можливо.
Чи знизяться податки в Україні: відповідь міністра фінансів
Джерело фото: ZN.ua
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Президентська ініціатива щодо зниження податків після війни може втілитися, можливо, вже за участю іншого уряду. Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв'ю для «Радіо Свобода».

«Звичайно, я поділяю таку позицію президента, підкреслюючи, що будь-які зміни потребують ретельних розрахунків і часу, який необхідний для цього. Президент це також розуміє. Він розуміє, що, умовно кажучи, зараз, коли ми на 50% залежні від наших партнерів, коли ми на рік залучаємо 42 мільярди доларів, і партнери хочуть, щоб ми збирали податки у своїй власній країні. Це дуже важливо», – сказав він.

Міністр додав, що ідею не завжди адекватно розуміють у суспільстві, час від часу пропонуючи зробити «рай і звільнення від сплати оподаткування».

«Єдина можливість нам отримувати міжнародну допомогу – це збирати податки. Тому що це ключовий меседж, який нам доносять постійно. Будете збирати податки ви – будемо переконувати платників податків ми. Це дуже принципові речі», – сказав міністр.

За словами Марченка, президент розуміє, що в нинішній момент реалізація такої ініціативи є складною та пов'язаною зі значними ризиками, тож наразі це неможливо. Однак це питання обов'язково буде відновлено після закінчення воєнного стану.

Він також наголосив, що багато чинників можуть зазнати змін, що вплине на можливості та варіанти реалізації даної ініціативи.

«Тому після кінця війни повернемося до цього питання. Я думаю, що повернемося у будь-якому випадку. Може бути інший міністр фінансів, який зможе це питання реалізувати. Інший уряд. Багато зміниться», – розповів Марченко.

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