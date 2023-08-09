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Сдала разведданные о ВСУ за российский паспорт: на Житомирщине поймали агента рф

16:40, 9 августа 2023
СБУ задержала коллаборационистку, которая искала ремонтные базы ВСУ на Житомирщине и «сливала» данные врагу.
Сдала разведданные о ВСУ за российский паспорт: на Житомирщине поймали агента рф
Источник фото: СБУ
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На Житомирщине разоблачили еще одну агентку главного управления генштаба вс рф (более известного как гру). Женщина собирала разведданные о местах дислокации военных баз по ремонту тяжелого вооружения ВСУ, в том числе иностранного производства. Женщину задержали при попытке выехать в рф, – сообщили в СБУ.

Фигуранткой является переселенка из Донецкой области, которая переехала в Житомирскую область весной 2023 года. Сразу после переезда она по собственной инициативе вышла на российские спецслужбы и предложила им свою помощь в войне против Украины.

Кроме того, в запрещенной соцсети «Одноклассники» она выкладывала антиукраинские посты.

Так, во время общения один из контактеров предложил женщине негласное сотрудничество в пользу страны-агрессора. «Незнакомцем» оказался представитель российской военной разведки.

В качестве вознаграждения российский разведчик обещал соратнице беспрепятственно оформить ей российский паспорт и помочь с переездом в рф.

В начале разведывательно-подрывной деятельности злоумышленница передавала всю собранную информацию вражеской спецслужбе через закрытые чаты в мессенджере. Однако, впоследствии российский "куратор" перевел свою агентку на общение с использованием зашифрованного канала электронной почты.

Сотрудники СБУ задержали предательницу за несколько дней до ее попытки выезда в рф через третьи страны.

Сейчас предательница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.

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