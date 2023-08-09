Общий доступ как Google Meet и Zoom: WhatsApp добавит новую функцию для видеозвонков

Функция позволит людям делиться своими документами, фотографиями и даже своей корзиной покупок с контактами, доступными для видеовызовов.

Соцсеть WhatsApp добавила новую функцию, которая необходима для улучшения качества видеозвонков. Об этом заявил генеральный директор Meta Марк Цукерберг в Facebook.

Функция позволит людям делиться своими документами, фотографиями и даже своей корзиной покупок с контактами, доступными для видеовызовов.

Впервые выпущенный для некоторых бета-тестеров на Android в конце мая общий доступ к экрану WhatsApp можно получить, нажав или щелкнув значок «Поделиться».

Пользователи могут выбирать между общим доступом к конкретному приложению или всему экрану. Это сродни тому, как совместное использование экрана работает на типовых платформах для видеоконференций, таких как Google Meet и Zoom.

Как сообщает издание TechCrunch, функция совместного использования экрана начала поэтапно внедряться на Android, iOS и Windows Desktop. Это означает, что вы можете не увидеть эту функцию сразу, но вскоре должны.

Наряду с демонстрацией экрана WhatsApp запустил поддержку видеовызовов в ландшафтном режиме, чтобы предложить более широкий и увлекательный опыт просмотра по сравнению с имеющимся портретным режимом.

«Поддержка ландшафтного режима также может быть полезна при совместном использовании экрана на платформе», - пишет издание.

Ранее мы писали, что в WhatsApp можно записать видеосообщение в «кружочках», подобно Telegram.

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