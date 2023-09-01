На какие льготы имеет право семья в которой проживают приемными детьми: подробности

При оплате за жилищно-коммунальные услуги семья, в которой проживают приемные дети, имеет право на весомые льготы.

Источник фото: vin.gov.ua

Семья, в которой проживают приемные дети, имеет право на различные льготы, если их среднемесячный доход на одного человека не превышает величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу, которая сейчас составляет 3760 гривен, – сообщает Министерство социальной политики Украины.

Льгота в размере 50% скидки предоставляется на следующие виды расходов:

Оплату жилья в пределах норм, предусмотренных законодательством, которые составляют 21 квадратный метр общей площади жилья на каждого члена семьи, постоянно проживающего в жилом помещении (включая приемных детей), и дополнительно 10,5 квадратного метра на семью.

Расходы на пользование коммунальными услугами, такими как газоснабжение, электроснабжение и другие услуги, а также стоимость сжиженного баллонного газа для бытовых нужд, в пределах норм и социальных нормативов, определенных Кабинетом Министров Украины.

Стоимость топлива, если соответствующие дома не оборудованы центральным отоплением.

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