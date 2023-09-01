ГБР передало в суд дело офицера, избившего подчиненного солдата во Львовской области

Суд избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога.

Сотрудники Государственного бюро расследований направили в суд обвинительный акт в отношении офицера, который на Львовщине нанес телесные повреждения подчиненному солдату. Инцидент произошел в конце июня. Об этом сообщает ГБР.

Установлено, что офицер избил солдата, увидев, что тот справляет естественные потребности неподалеку от палатки. Таким образом он якобы хотел научить подчиненного правилам поведения и повысить собственный авторитет среди военнослужащих.

Сотрудники ГБР при содействии отдела безопасности Госпогранслужбы в сжатые сроки собрали необходимые доказательства, опросили около 50 свидетелей, провели следственные эксперименты.

Как подтвердила экспертиза, солдат получил тяжелые телесные повреждения – у него диагностировали закрытый разрыв печени и ушиб поджелудочной железы. Сейчас он уже завершил лечение и вернулся на службу. В целях безопасности, согласно закону «Об обеспечении безопасности лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве», его перевели в другое подразделение.

Офицер обвиняется в превышении служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога.

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