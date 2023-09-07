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  1. У світі

Штраф або в’язниця: у Пакистані посилили відповідальність для батьків за відмову вакцинувати дітей

07:00, 7 вересня 2023
Батьків відправлятимуть до в’язниці або штрафуватимуть за відмову вакцинувати своїх дітей від інфекційних захворювань.
Штраф або в’язниця: у Пакистані посилили відповідальність для батьків за відмову вакцинувати дітей
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У пакистанській провінції Сінд запровадили новий закон, відповідно до якого батьків, які відмовляються вакцинувати дітей від інфекційних захворювань, можуть увʼязнити або оштрафувати Про це пише The Guardian.

Зазначається, що закон прийняли для того, щоб сприяти викоріненню поліомієліту, який має статус епідемії у країні. Проте, дія закону поширюватиметься і на вакцинацію проти інших інфекційних хвороб, зокрема, дифтерії, правця, кашлюку, кору, паротиту та краснухи.

Батьків, які відмовлятимуться робити дітям щеплення, можуть засудити до місяця тюремного ув'язнення або штрафу в розмірі 50 тисяч пакистанських рупій (близько 6 тис. грн). Закон набуде чинності цього місяця.

"Цей закон буде використовуватися як стримуючий фактор, щоб покласти край відмовам від вакцинації. Необхідно вжити надзвичайних заходів, щоб забезпечити викорінення цього вірусу (поліомієліту, - ред.) з Пакистану", - заявила ексміністерка боротьби з бідністю та соціального захисту Шазія Маррі.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, Пакистан і Афганістан останні у світі країни, де поліомієліт досі є ендемічним. 

Однак понад 62 тисяч пакистанських батьків, більшість з яких проживають у провінції Сінд, відмовилися від щеплень проти поліомієліту для своїх дітей під час загальнонаціональної кампанії з вакцинації проти поліомієліту, яка відбувалась в січні цього року.

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