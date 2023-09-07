Продавал несуществующие генераторы и табачные изделия: злоумышленник обманул 105 граждан

Мужчина обманул граждан почти на полмиллиона гривен.

Фото: kobl.gp.gov.ua

В Киевской области будут судить мужчину, который обманул более 100 человек. Злоумышленник размещал на торговых интернет-площадках и в соцсетях объявления о продаже табачных изделий, генераторов и других товаров по ценам ниже рыночных. При этом товара у него не было.

Как сообщила Киевская областная прокуратура, прокуроры утвердили и направили в суд обвинительный акт в отношении жителя села Софиевская Борщаговка по факту мошенничества (ч. 3 ст. 190 УК Украины).

«После того как граждане оплачивали покупку, вместо оговоренного товара он отправлял им гипсовые изделия в картонных коробках. В отдельных случаях после получения предоплаты не выходил на связь», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавляют, что таким образом на протяжении 2021-2023 годов обвиняемый обманул 105 человек из разных областей Украины. Сумма ущерба составляет около полумиллиона гривен.

Теперь злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет.

Ранее сообщалось, что в Одессе разоблачили мошенников, которые имитировали ДТП и требовали у водителей деньги.

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