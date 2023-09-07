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В Комитете Рады по нацбезопасности пока нет единого понимания, смогут ли выехать за границу женщины, состоящие на военном учете

Члены Комитета Рады по нацбезопасности озвучили противоположные мнения, смогут ли пересекать границу стоящие на военном учете женщины

Основания для отказа Украиной в экстрадиции, — позиция Верховного Суда

Со времени обращения с заявлением о признании беженцем, или признании лицом, нуждающимся в дополнительной защите, или признании лицом, нуждающимся в временной защите – лицо уже находится под защитой Украины, в ходе рассмотрения этого заявления и даже во время обжалования отказа в предоставлении такого статуса, - Верховный Суд.

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В Верховной Раде появился законопроект, которым предлагается предоставить адвокатам право на отсрочку от призыва во время мобилизации, но не всем.

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Причинение полицейским телесных повреждений при задержании: Верховный Суд высказался по поводу квалификации

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  1. В Украине

Продавал несуществующие генераторы и табачные изделия: злоумышленник обманул 105 граждан

00:10, 7 сентября 2023
Мужчина обманул граждан почти на полмиллиона гривен.
Продавал несуществующие генераторы и табачные изделия: злоумышленник обманул 105 граждан
Фото: kobl.gp.gov.ua
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В Киевской области будут судить мужчину, который обманул более 100 человек. Злоумышленник размещал на торговых интернет-площадках и в соцсетях объявления о продаже табачных изделий, генераторов и других товаров по ценам ниже рыночных. При этом товара у него не было.

Как сообщила Киевская областная прокуратура, прокуроры утвердили и направили в суд обвинительный акт в отношении жителя села Софиевская Борщаговка по факту мошенничества (ч. 3 ст. 190 УК Украины).

«После того как граждане оплачивали покупку, вместо оговоренного товара он отправлял им гипсовые изделия в картонных коробках. В отдельных случаях после получения предоплаты не выходил на связь», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавляют, что таким образом на протяжении 2021-2023 годов обвиняемый обманул 105 человек из разных областей Украины. Сумма ущерба составляет около полумиллиона гривен.

Теперь злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет.

Ранее сообщалось, что в Одессе разоблачили мошенников, которые имитировали ДТП и требовали у водителей деньги.

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