Разведка Украины не уверена на 100% в гибели Пригожина, — Юсов

При этом представитель разведки подтвердил гибель Уткина и ряда соратников Пригожина.

Украинская разведка пока не уверена на 100% в гибели главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в авиакатастрофе 23 августа. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в интервью Укринформу.

"Сейчас на 100% мы можем говорить о подтвержденной гибели Уткина и еще некоторых пассажиров. Относительно Пригожина, скажем так, пока еще не все вопросы закрыты", – отметил он.

В то же время Юсов не вдавался в детали. Однако он подчеркнул, что просто сосредотачивается на том, что ГУР может подтвердить гибель Уткина и нескольких соратников Пригожина.

"Что касается самого главаря НДП, я думаю, что нужно еще некоторое время подождать", - подчеркнул представитель украинской разведки.

Напомним, что 23 августа в рф разбился самолет, на борту которого был Пригожин.

Следственный комитет рф завершил проведение экспертиз, и подтвердил гибель главарей "Вагнер".

Также мы писали, что Путин впервые прокомментировал гибель Пригожина.

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