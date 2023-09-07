Сила подземных толчков составила 3,1.

В Черновицкой области произошло землетрясение магнитудой 3,1 по шкале Рихтера. Об этом сообщил Главный центр специального контроля.

Землетрясение зафиксировали в районе села Старый Волчинец, Черновицкой области, на глубине 5 км.

В центре специального контроля отмечают, что землетрясение не несет угрозы населению и по классификации относится к неощутимым.

"Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей, сотрясения земли оказываются и регистрируются только сейсмографами", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в Закарпатье произошло землетрясение.

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