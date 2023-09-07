В Одессе во время купания в море утонул 19-летний парень

В ГСЧС подчеркнули, что только с начала недели (4 и 5 сентября) известно уже о 13 погибших людях на воде.

На одном из пляжей Одессы в водоеме утонул 19-летний парень. Водолазы ГСЧС нашли тело погибшего и передали правоохранителям.

Об этом рассказали в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области и отметили, что сообщение об инциденте поступило вечером 5 сентября.

В ГСЧС Украины подчеркнули, что только с начала недели (4 и 5 сентября) известно уже о 13 погибших людях на воде, из которых 3 – дети.

«С начала года этот показатель достигает уже 842, в том числе 84 ребенка», - отметили спасатели призывали соблюдать установленные правила.

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