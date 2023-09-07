На участке проспекта Владимира Ивасюка в Киеве ограничено движение транспорта – на какой срок

Дорожники будут устраивать верхний слой асфальтобетонного покрытия.

Изображение: freepik.com

В связи с капитальным ремонтом до 10 сентября ограничат движение транспорта на участке проспекта Владимира Ивасюка – от площади Сантьяго де Чили до путепровода на пересечении с проспектом Степана Бандеры. Также ограничение движения будет осуществляться на двух заездах указанного путепровода.

Как отметили в КГГА, дорожники будут устраивать верхний слой асфальтобетонного покрытия.

Водителей призвали учитывать изменения при планировании маршрута.

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