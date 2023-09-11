Таможенники помешали незаконному вывозу в Нидерланды культурных ценностей эпохи Киевской Руси

Перстень Ордена Иезуитов, женские украшения эпохи Руси и средневековый игральный кубик украинка пыталась вывезти в Нидерланды.

Источник фото: Государственная таможенная служба Украины

Киевские таможенники помешали незаконному вывозу древностей эпохи Киевской Руси и средневекового игрального кубика через международную почту, – сообщает Государственная таможенная служба Украины.

«Десять металлических предметов с признаками старины были обнаружены таможенниками во время таможенного контроля международного почтового отправления, которое направлялось из Украины (Черниговщина, г. Прилуки) в Нидерланды. Задекларированы они были как «одно кольцо»», – говорится в сообщении.

Среди изъятых артефактов был бронзовый перстень крупнейшего религиозного Ордена иезуитов XVIII века, имеющий как культурную, так и историческую важность. Этот перстень имеет монограмму IHS и связывается с историей иезуитских школ в Украине и воспитанниками этих школ, такими как Богдан Хмельницкий, Петр Могила и Иван Мазепа.

Также среди найденных артефактов был античный бронзовый перстень римского периода с изображением букв VITA (3 век н.э.), а также различные другие старинные предметы, такие как средневековые женские украшения, игральный кубик, кресты и другие.

По законодательству Украины, вывоз культурных ценностей за границу требует специального разрешения от Министерства культуры Украины. На эту посылку такое разрешение не было предоставлено.

Гражданке, которая пыталась вывезти эти артефакты, составлен протокол за нарушение таможенных правил. Артефакты были изъяты и оставлены в Украине.

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