В Верховной Раде предлагают ввести обязательное участие прокурора в админделах о нетрезвом вождении

По мнению автора законопроекта, поскольку судебная практика в отношении пьяного вождения в Украине достаточно распространена, потенциальное количество обращений в ЕСПЧ может быть достаточно значительным, что, в свою очередь, негативно повлияет как на бюджет, так и на международную репутацию.

Действующие положения статьи 250 Кодекса об административных правонарушениях не определяют обязательного участия прокурора в рассмотрении судом дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 130 КУоАП («Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или под влиянием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и быстроту реакции»). По мнению народного депутата от «Слуги народа» Владимира Крейденко, эту ситуацию нужно исправить и ввести обязательное участие прокурора при рассмотрении дел о «пьяном» вождении.

«Фактически, во время рассмотрения судом дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 130 КУоАП, судьи берут на себя роль прокурора, вместо того, чтобы оставаться нейтральным лицом, что, в свою очередь, ставит под сомнение справедливость их решений и дает основания гражданам Украины обращаться за защитой собственных прав в Европейский суд по правам человека.

Такая ситуация дает ЕСПЧ основания для принятия решений не в пользу Украины, аргументируя это нарушением пункта 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (с протоколами) в связи с небеспристрастностью суда ввиду отсутствия стороны обвинения во время производства по делу об административном правонарушении, как, например, это произошло по делу «Бантыш и другие против Украины» (Заявление № 13063/18 и 3 другие заявления) от 06.10.2022.

Учитывая тот факт, что в Украине достаточно распространена судебная практика по рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 130 КУоАП, потенциальное количество обращений граждан Украины в ЕСПЧ (по аналогии с вышеуказанным делом «Бантыш и другие против Украины») может быть достаточно значительным, что, в свою очередь, негативно повлияет как на Государственный бюджет Украины (выплаты денежных средств заявителям), так и на международную репутацию Украины (несоблюдение взятых на себя обязательств по правам человека и основным свободам, а именно пункта 1 статьи 6 Конвенции) », – отметил депутат.

Автор: Наталя Мамченко

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