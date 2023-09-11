У Верховній Раді пропонують запровадити обов’язкову участь прокурора в адмінсправах про нетверезе водіння

На думку автора законопроекту, оскільки судова практика стосовно п’яного водіння в Україні є досить розповсюдженою, потенційна кількість звернень до ЄСПЛ може бути досить значною, що, в свою чергу, негативно вплине як на бюджет, так і на міжнародну репутацію.

Чинні положення статті 250 Кодексу про адміністративні правопорушення не визначають обов’язкової участі прокурора у розгляді судом справ про адміністративні правопорушення, передбачених статтею 130 КУпАП («Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції»). На думку народного депутата від «Слуги народу» Володимир Крейденка, цю ситуація треба виправити і запровадити обов’язкову участь прокурора при розгляді справ щодо «п’яного» водіння.

«Фактично наразі, під час розгляду судом справ про адміністративні правопорушення, передбачених статтею 130 КУпАП, судді беруть на себе роль прокурора, замість того, щоб залишатись нейтральною особою, що, в свою чергу, ставить під сумнів справедливість їх рішень та дає підстави громадянам України звертатися за захистом власних прав до Європейського суду з прав людини.

Така ситуація дає ЄСПЛ підстави для ухвалення рішень не на користь України, аргументуючи це порушенням пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (з протоколами) у зв’язку з небезсторонністю суду з огляду на відсутність сторони обвинувачення під час провадження у справі про адміністративне правопорушення, як, до прикладу, це відбулося у справі «Бантиш та інші проти України» (Заява № 13063/18 та 3 інші заяви) від 06.10.2022.

Враховуючи той факт, що в Україні є досить розповсюдженою судова практика щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення, передбачених статтею 130 КУпАП, потенційна кількість звернень громадян України до ЄСПЛ (за аналогією до вищезазначеної справи «Бантиш та інші проти України») може бути досить значною, що, в свою чергу, негативно вплине як на Державний бюджет України (виплати грошових коштів заявникам), так і на міжнародну репутацію України (недотримання взятих на себе зобов’язань щодо прав людини і основоположних свобод, а саме - пункту 1 статті 6 Конвенції)», - зазначив депутат.

Автор: Наталя Мамченко

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