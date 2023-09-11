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Митники завадили незаконному вивозу до Нідерландів культурних цінностей доби Київської Русі

17:21, 11 вересня 2023
Перстень Ордену Єзуїтів, жіночі прикраси доби Русі та середньовічний гральний кубик українка намагалась вивезти до Нідерландів.
Митники завадили незаконному вивозу до Нідерландів культурних цінностей доби Київської Русі
Джерело фото: Державна митна служба України
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Київські митники завадили незаконному вивозу старожитностей доби Київської Русі та середньовічного грального кубика через міжнародну пошту, – повідомляє Державна митна служба України.

«Десять металевих предметів з ознаками старовини були виявлені митниками під час митного контролю міжнародного поштового відправлення, яке прямувало з України (Чернігівщина, м. Прилуки) до Нідерландів. Задекларовані вони були як «одна каблучка»», – йдеться у повідомленні.

Серед вилучених артефактів був бронзовий перстень найбільшого релігійного Ордену єзуїтів XVIII століття, що має як культурну, так і історичну важливість. Цей перстень має монограму IHS і пов'язується з історією єзуїтських шкіл в Україні та вихованцями цих шкіл, такими як Богдан Хмельницький, Петро Могила та Іван Мазепа.

Також серед знайдених артефактів був античний бронзовий перстень римського періоду із зображенням літер VITA (3 століття н.е.), а також різноманітні інші старовинні предмети, такі як середньовічні жіночі прикраси, гральний кубик, хрести, та інші.

По законодавству України, вивіз культурних цінностей за кордон потребує спеціального дозволу від Міністерства культури України. На цю посилку такий дозвіл не був наданий.

Громадянці, яка намагалася вивезти ці артефакти, складено протокол за порушення митних правил. Артефакти були вилучені та залишені в Україні.

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