В Киевской области продолжаются «минирования» учебных заведений

Вторая неделя в образовательных учреждениях Киевской области началась с «минирований».

Источник фото: полиция Киевской области

В понедельник, 11 сентября, в полицию поступило анонимное сообщение о заминировании учебного заведения в Белой Церкви. Полицейские проверяют сообщение о возможной опасности, – сообщает полиция Киевской области.

На месте происшествия работают полицейские, спасатели, работники газовой службы.

«Сейчас правоохранители проверяют помещение. Около 400 участников образовательного процесса эвакуировали», – говорится в сообщении.

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