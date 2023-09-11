Избран председатель Кролевецкого райсуда Сумской области

Председателем Кролевецкого районного суда Сумской области избрана судья Ирина Кибец.

В Кролевецком районном суде Сумской области состоялось собрание судей, на котором был избран председатель суда. Об этом сообщил официальный сайт суда.

«08 сентября 2023 года решением собрания судей Кролевецкого районного суда Сумской области на административную должность председателя суда Кролевецкого районного суда Сумской области избрана судья Кибец Ирина Анатольевна, как такую, что избрана путем тайного голосования большинством голосов от количества судей Кролевецкого районного суда Сумской области, сроком на три 3 года, с 09.09.2023 по 08.09.2026 включительно», - сказано в сообщении.

Ранее мы писали, что избран председатель Ананьевского райсуда Одесской области.

Также избран председатель Снятинского районного суда Ивано-Франковской области.

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