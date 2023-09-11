Екснардепу Сергію Поліщуку повідомили про підозру за заперечування існування України в ток-шоу скабєєвої

СБУ повідомила про підозру ексдепутату-зраднику, який за гроші в ток-шоу Скабєєвої переповідав кремлівську диктатуру.

Джерело фото: СБУ

СБУ повідомила про підозру у держзраді та розпалюванні національної ворожнечі колишньому народному депутату Сергію Поліщуку, який переховується за кордоном, – повідомляє пресслужба СБУ.

За матеріалами справи, до початку повномасштабного вторгнення рф він регулярно відвідував москву для участі в ефірах російської пропагандистки ольги скабєєвої. Під час своїх виступів у її телепередачі «60 минут» колишній депутат підтримував агресивну політику кремля, публічно заперечував існування Української державності та сприяв поширенню ворожих наративів, стосовно існування ідеологічного протистояння між українцями.

За інформацією, яка є в наявності, колишній нардеп узгоджував свою підривну діяльність з представниками федеральної служби безпеки росії, від яких отримував гроші за участь у російських телевізійних проектах. Щоб замаскувати цю оплату, організатори проводили операції через фінансові установи третіх країн.

На підставі зібраних доказів, Поліщуку було повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: статтею 111 (державна зрада) та статтею 161 (порушення рівноправності громадян за ознаками раси, національності, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та інших ознак). За цими статтями передбачена покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі.

Оскільки колишній народний депутат переховується за кордоном, ведуться комплексні заходи з метою його притягнення до відповідальності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.