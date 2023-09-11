Україна повернула під контроль «вишки Бойка»: оприлюднили відео унікальної операції

Під час однієї з фаз операції відбувся бій між українськими спецпризначенцями на катерах та винищувачем ворога Су-30.

Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що країна повернула під контроль газові та нафтові платформи в Чорному морі між Одесою та окупованим Кримом. Ці об'єкти більш відомі під назвою «вишки Бойка».

Бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі були окуповані ворогом у 2015 році, а з початком повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях. Зокрема, як вертолітні майданчики і для розміщення засобів РЛС.

У відомстві зазначають, що провели унікальну операцію зі встановлення контролю над «Вишками Бойка». Зокрема під контроль були повернуті бурові платформи «Петро Годовалець» та «Україна», а також СПБУ «Таврида» і СПБУ «Сиваш».

Крім того, під час проведення операції спецпризначенці захопили цінні трофеї: запас вертолітних боєприпасів типу НАР, а також РЛС «Неву», яка може відстежувати рух суден у Чорному морі.

Також у ГУР додали, що під час однієї з фаз цієї операції відбувся бій між українськими спецпризначенцями на катерах та російським винищувачем Су-30. Внаслідок бою російський літак отримав ураження і змушений був відступити.

Раніше ми писали, що спецоперація української військової розвідки під кодовою назвою "Синиця" дала змогу одержати дуже важливу інформацію про авіацію противника.

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