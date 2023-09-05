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  1. В Україні

ГУР про спецоперацію з Мі-8: Україна отримала дуже важливі дані, які допоможуть із захистом неба

22:00, 5 вересня 2023
Зазначається, що у межах спецоперації, у якій російський бойовий гелікоптер Мі-8 разом з усім екіпажем перелетів до України та здався ЗСУ, вдалося отримати багато цінної для нашої країни інформації.
ГУР про спецоперацію з Мі-8: Україна отримала дуже важливі дані, які допоможуть із захистом неба
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Спецоперація української військової розвідки під кодовою назвою "Синиця" дала змогу одержати дуже важливу інформацію про авіацію противника. Про це під час конференції повідомив заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

Йдеться про спецоперацію,  під час якої вдалося "виманити" на територію України російський вертоліт Мі-8 з екіпажем.

"Спецоперація Головного управління розвідки Міністерства оборони України Синиця викликала резонанс і в Україні, і в державі-агресорі, а також за кордоном. І резонанс справедливий. Це справді надважлива, надскладна операція, яка має принципове значення, звісно, для Сил безпеки і оборони України, але також матиме тривалі наслідки для держави-агресора, для її морально-психологічного стану і для її сектору безпеки й оборони. Тому що в результаті цієї операції вдалося отримати дуже важливу інформацію про авіацію противника, про багато інших деталей, які нам дуже допоможуть", - сказав Юсов.

У пресконференції взяв участь безпосередньо російський пілот Максим Кузьмінов, який перегнав в Україну гелікоптер Мі-8АМТШ ПКС рф у рамках спецоперації. Пілот має звання капітана й посаду - командир вертольота Мі-8.

В українській розвідці назвали рішення російського пілота "перегнати" вертоліт в Україну "ідейним, принциповим і політичним".

"Дуже важливо, що пілот вийшов перший з ініціативою до української сторони. І в результаті тривалої реалізації комплексу заходів ця операція відбулася, і відбулася успішно", - сказав Юсов.

Представник ГУР додав, що в Україні вже були "збиті" полонені російські льотчики, а також багато російських пілотів ліквідовано, проте зараз "відкривається нова сторінка".
"Це люди, які приймають принципово ідейне рішення, які засуджують російську війну проти України. Які разом із технікою, зараз ми говоримо про дорогу техніку, про гелікоптер Мі-8, приймають свідоме рішення і стають на сторону добра. І це початок. Далі буде", - запевнив Юсов.

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