Вибори під час війни неможливі: Кулеба назвав причину

Джерело фото: Rail.insider

Проводити вибори в Україні під час війни неможливо, адже мільйони громадян перебувають за кордоном, проте і їм треба дати можливість проголосувати, – заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю France 5.

«Проблема не в тому виграє президент Зеленський наступні вибори чи не виграє. Питання в іншому. Відповідно до нашого законодавства, не можна проводити вибори в умовах воєнного часу», – сказав Кулеба.

Він також зазначив, що мільйони українців знаходяться за кордоном, але їм треба якось дати право проголосувати.

«Щоб весь Париж, наприклад, не був заблокований чергою українців, які стоятимуть перед посольством, щоб проголосувати. Є проблема грошей. Всі ці проблеми мають бути вирішені для того, щоб провести вибори», – наголосив міністр.

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