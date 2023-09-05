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Верховная Рада приняла закон об автоматическом привлечении чиновников к ответственности за несвоевременную подачу деклараций

Принят закон о привлечении к ответственности за несвоевременную подачу деклараций в автоматическом режиме.

Верховная Рада возобновила электронное декларирование чиновников, но декларации не будут публичными

Верховная Рада проголосовала закон о возобновлении декларирования.

Членов врачебно-консультативных и медико-социальных экспертных комиссий обяжут подавать декларации

У врачебно-консультативных и медико-социальных экспертных комиссий, а также внештатных постоянно действующих военно-врачебных и врачебно-летних комиссий появится обязанность подать декларацию.

Для декларантов установят обязанность подать декларацию до 31 января 2024, но порядок проверки упростят

Законопроект о возобновлении декларирования освобождает субъектов декларирования от обязанности представления уведомлений об открытии валютного счета в учреждении банка-нерезидента и уведомлений о существенных изменениях в имущественном состоянии, основания для представления которых возникли во время военного положения.

Из закона уберут норму об обязательности полной проверки деклараций высокопоставленных должностных лиц

Новым законом исключат норму об обязательности полной проверки деклараций лиц, занимающих ответственное и особо ответственное положение и субъектов с высоким уровнем коррупционных рисков.

  1. В Украине

Проводити вибори в Україні під час війни Выборы во время войны невозможны: Кулеба назвал причину

17:50, 5 сентября 2023
Ограничения в законодательстве и невозможность проголосовать украинцам за рубежом не позволяют провести выборы.
Проводити вибори в Україні під час війни Выборы во время войны невозможны: Кулеба назвал причину
Источник фото: Rail.insider
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Проводить выборы в Украине во время войны невозможно, ведь миллионы граждан находятся за рубежом, однако и им надо дать возможность проголосовать, – заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью France 5.

«Проблема не в том выиграет президент Зеленский следующие выборы или не выиграет. Вопрос в другом. Согласно нашему законодательству, нельзя проводить выборы в условиях военного времени», – сказал Кулеба.

Он также отметил, что миллионы украинцев находятся за рубежом, но им надо как-то дать право проголосовать.

«Чтобы весь Париж, например, не был заблокирован очередью украинцев, которые будут стоять перед посольством, чтобы проголосовать. Есть проблема денег. Все эти проблемы должны быть решены для того, чтобы провести выборы», – подчеркнул министр.

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