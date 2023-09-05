Проводити вибори в Україні під час війни Выборы во время войны невозможны: Кулеба назвал причину

Ограничения в законодательстве и невозможность проголосовать украинцам за рубежом не позволяют провести выборы.

Источник фото: Rail.insider

Проводить выборы в Украине во время войны невозможно, ведь миллионы граждан находятся за рубежом, однако и им надо дать возможность проголосовать, – заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью France 5.

«Проблема не в том выиграет президент Зеленский следующие выборы или не выиграет. Вопрос в другом. Согласно нашему законодательству, нельзя проводить выборы в условиях военного времени», – сказал Кулеба.

Он также отметил, что миллионы украинцев находятся за рубежом, но им надо как-то дать право проголосовать.

«Чтобы весь Париж, например, не был заблокирован очередью украинцев, которые будут стоять перед посольством, чтобы проголосовать. Есть проблема денег. Все эти проблемы должны быть решены для того, чтобы провести выборы», – подчеркнул министр.

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