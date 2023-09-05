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Гоструда напоминает нюансы предоставления учебных отпусков

21:13, 5 сентября 2023
Работникам, которые успешно учатся без отрыва от производства в учреждениях профессионального высшего, высшего образования с вечерней и заочной формами обучения, предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска.
Гоструда напоминает нюансы предоставления учебных отпусков
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В Восточном межрегиональном управлении Государственной службы по вопросам труда рассказали об особенностях предоставления учебных отпусков.

Отмечается, что статья 215 КЗоТ устанавливает общее правило предоставления работникам оплачиваемых отпусков, которые учатся в учреждениях высшего образования, и других льгот.

Статья 216 КЗоТ и статья 15 Закона Украины "Об отпусках" конкретизируют порядок предоставления отпусков в связи с обучением в высших учебных заведениях, учебных заведениях последипломного образования и аспирантуре и определяют их продолжительность.

Работникам, которые успешно учатся без отрыва от производства в учреждениях профессионального высшего, высшего образования с вечерней и заочной формами обучения, предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска:

1) на период установочных занятий, выполнения лабораторных работ, сдачи аттестаций, оценок, зачетов и экзаменов – для обучающихся на первом и втором курсах:

- в учреждениях профессионального высшего образования с вечерней формой обучения – 10 календарных дней;

- в заведениях высшего образования с вечерней формой обучения – 20 календарных дней;

- в учреждениях профессионального высшего, высшего образования с заочной формой обучения – 30 календарных дней;

2) на период установочных занятий, выполнения лабораторных работ, сдачи аттестаций, оценок, зачетов и экзаменов  – для обучающихся на третьем и последующих курсах:

- в учреждениях профессионального высшего образования с вечерней формой обучения – 20 календарных дней;

- в заведениях высшего образования с вечерней формой обучения – 30 календарных дней;

- в учреждениях профессионального высшего, высшего образования с заочной формой обучения – 40 календарных дней;

3) на период сдачи государственной итоговой аттестации, государственного квалификационного экзамена в учреждениях профессионального высшего, высшего образования – 30 календарных дней;

4) на период подготовки и защиты дипломного проекта, дипломной или творческой работы соискателям учреждений профессионального высшего образования с вечерней и заочной формами обучения – два месяца, а заведений высшего образования – четыре месяца.

Продолжительность дополнительных оплачиваемых отпусков работникам, получающим второе (последующее) высшее образование по заочной (вечерней) форме обучения в учреждениях последипломного и высшего образования, научных учреждениях, имеющих в своем подчинении подразделения последипломного образования, определяется как для лиц, обучающихся на третьем и последующих курсах в учреждениях профессионального высшего, высшего образования.

Работникам, допущенным к сдаче вступительных экзаменов в аспирантуру на расстоянии или без отрыва от производства, для подготовки и сдачи экзаменов предоставляется один раз в год дополнительный оплачиваемый отпуск из расчета 10 календарных дней на каждый экзамен.

Работникам, которые учатся без отрыва от производства в аспирантуре и успешно выполняют индивидуальный план подготовки, предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней и по их желанию в течение четырех лет обучения – один свободный от работы день в неделю с оплатой его в размере 50 процентов средней заработной платы работника.

Для работников, обучающихся в высших учебных заведениях с вечерней и заочной формами обучения, где учебный процесс имеет свои особенности, законодательством может устанавливаться другая продолжительность отпусков по учебе.

Отпуска, предусмотренные пунктами 1 и 2 части первой ст. 15 Закона Украины "Об отпусках" и частью четвертой настоящей статьи, предоставляются в течение учебного года.

Работникам ежегодные отпуска по их желанию присоединяются ко времени проведения установочных занятий, выполнения лабораторных работ, сдачи зачетов и экзаменов, других работ, предусмотренных учебной программой.

Работникам, которые успешно учатся в учебных заведениях и желают присоединить отпуск ко времени проведения установочных занятий, выполнения лабораторных работ, сдаче зачетов и экзаменов и других работ, предусмотренных учебной программой, ежегодные отпуска полной продолжительности за первый год работы предоставляются до наступления шестимесячного срока непрерывной работы на этом предприятии, в учреждении, организации.

На время отпусков по учебе за работниками по основному месту работы сохраняется средняя заработная плата.

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