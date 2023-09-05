Эстонцы пожертвовали более 150 тысяч евро на бомбоубежища в школах Украины

В Эстонии прошла благотворительная кампания, во время которой на нужды украинских школьных бомбоубежищ собрали 158 400 евро.

Граждане Эстонии пожертвовали 158 400 евро на строительство бомбоубежищ в школах на востоке Украины, – сообщает ERR.

Средства были собраны во время благотворительной кампании, которая прошла с 17 по 31 августа и во время концерта в Таллинне «Украина благодарит».

По словам одного из организаторов кампании Руслана Трочинского, пожертвования пойдут на построение и оборудование предметами первой необходимости нескольких бомбоубежищ школ на востоке Украины.

«Народ Эстонии по-прежнему сопереживает и готов помогать народу Украины – пожертвований было собрано даже больше, чем мы смели надеяться. Если изначально планировалось построить бомбоубежища только для школ в городе Доброполье, то теперь мы можем внести свой вклад в безопасность детей и в других населенных пунктах», – заявил он.

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