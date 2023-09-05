Естонці пожертвували понад 150 тисяч євро на бомбосховища в школах України

В Естонії пройшла благодійна кампанія, під час якої на потреби українських шкільних бомбосховищ зібрали 158 400 євро.

Громадяни Естонії пожертвували 158 400 євро на будівництво бомбосховищ в школах на сході України, – повідомляє ERR.

Кошти були зібрані під час благодійної кампанії, яка пройшла з 17 по 31 серпня та під час концерту у Таллінні «Україна дякує».

За словами одного з організаторів кампанії Руслана Трочинського, пожертви підуть побудову й обладнання предметами першої необхідності кількох бомбосховищ шкіл, що на сході України.

«Народ Естонії, як і раніше, співпереживає і готовий допомагати народу України – пожертвувань було зібрано навіть більше, ніж ми сміли сподіватися. Якщо спочатку планувалося побудувати бомбосховища тільки для шкіл у місті Добропілля, то тепер ми можемо зробити свій внесок у безпеку дітей і в інших населених пунктах», – заявив він.

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