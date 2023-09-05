Парламент підтримав звільнення Ольги Піщанської з посади голови АМКУ

Ольга Піщанська напередодні подала до Ради заяву про звільнення.

Фото: Mind

Верховна Рада 5 вересня підтримала звільнення Ольги Піщанської з посади голови Антимонопольного комітету. Про це повідомив депутат Ярослав Железняк.

306 депутатів проголосували "за". Напередодні Піщанська подала до Ради заяву про звільнення.

Депутат зазначив, що на цьому кадровий блок, запланований на 5 вересня, завершений.

Нагадаємо, що сьогодні Рустем Умєров звільнений з посади голови Фонду державного майна

Також Рада підтримала звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони.

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