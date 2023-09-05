Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Членів лікарсько-консультативних і медико-соціальних експертних комісій зобов’яжуть подавати декларації

У лікарсько-консультативних і медико-соціальних експертних комісій, а також позаштатних постійно діючих військово-лікарських і лікарсько-льотних комісій з’явиться обов’язок подати декларацію.

Для декларантів встановлять обов’язок подати декларацію до 31 січня 2024 року, але порядок перевірки спростять

Законопроект про відновлення декларування звільняє суб’єктів декларування від обов’язку подання повідомлень про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента та повідомлень про суттєві зміни у майновому стані, підстави для подання яких виникли під час воєнного стану.

З закону приберуть норму про обов’язковість повної перевірки декларацій високопоставлених посадовців

Новим законом виключать норму про обов’язковість повної перевірки декларацій осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище і суб’єктів з високим рівнем корупційних ризиків.

ВАКС потрібно працювати над швидкістю розгляду справ, – САП

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі нагадали, що деякі справи розглядаються в судах ще з 2016 року.

Керівники ВАКС, НАБУ та САП вирішили публічно не розповідати деталі візиту до Вашингтону

Загадковий дев’ятиденний візит керівників ВАКС, НАБУ та САП у Вашингтон оплатила американська сторона.

  1. В Україні

Екснардепа Вадима Рабіновича оголосили в розшук

15:05, 5 вересня 2023
Екснардепа Рабіновича, підозрюваного держзраді, оголосили в розшук.
Екснардепа Вадима Рабіновича оголосили в розшук
Джерело фото: dsnews.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Колишнього народного депутата України від забороненої партії «Опозиційна платформа – за життя» Вадима Рабіновича, який напередодні повномасштабного вторгнення росії втік до Ізраїлю, оголосили у розшук. Інформація про це з`явилася в базі Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що Рабінович переховується від органів досудового розслідування та проходить за підозрою у державній зраді.

Датою його зникнення зазначено 26 липня 2023 року, місце перебування не вказане.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Соболєв
    Сергій Соболєв
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Вікторія Мацедонська
    Вікторія Мацедонська
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Марія Стадник
    Марія Стадник
    суддя Господарського суду Тернопільської області