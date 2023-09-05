Екснардепа Вадима Рабіновича оголосили в розшук

Екснардепа Рабіновича, підозрюваного держзраді, оголосили в розшук.

Джерело фото: dsnews.ua

Колишнього народного депутата України від забороненої партії «Опозиційна платформа – за життя» Вадима Рабіновича, який напередодні повномасштабного вторгнення росії втік до Ізраїлю, оголосили у розшук. Інформація про це з`явилася в базі Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що Рабінович переховується від органів досудового розслідування та проходить за підозрою у державній зраді.

Датою його зникнення зазначено 26 липня 2023 року, місце перебування не вказане.

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