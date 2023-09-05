Экс-нардепа Вадима Рабиновича объявили в розыск

Экс-нардепа Рабиновича, подозреваемого госизмене, объявили в розыск.

Источник фото: dsnews.ua

Бывшего народного депутата Украины от запрещенной партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Вадима Рабиновича, который накануне полномасштабного вторжения россии сбежал в Израиль, объявили в розыск. Информация об этом появилась в базе Министерства внутренних дел.

Отмечается, что Рабинович скрывается от органов досудебного расследования и проходит по подозрению в государственной измене.

Датой его исчезновения указано 26 июля 2023 года, место пребывания не указано.

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