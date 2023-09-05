Парламент поддержал увольнение Ольги Песчанской с должности главы АМКУ

Ольга Песчанская накануне подала в Раду заявление об увольнении.

Фото: Mind

Верховная Рада 5 сентября поддержала увольнение Ольги Песчанской с должности главы Антимонопольного комитета. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк.

306 депутатов проголосовали "за". Накануне Песчанская подала в Раду заявление об увольнении.

Депутат отметил, что на этом кадровый блок, запланированный на 5 сентября, завершен.э

Напомним, что сегодня Рустем Умеров уволен с должности главы Фонда государственного имущества.

Также Рада поддержала увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий