ГУР о спецоперации с Ми-8: Украина получила очень важные данные, которые помогут с защитой неба

Отмечается, что в рамках спецоперации, в которой российский боевой вертолет Ми-8 вместе со всем экипажем перелетел в Украину и сдался ВСУ, удалось получить много ценной для нашей страны информации.

Спецоперация украинской военной разведки под кодовым названием "Синица" позволила получить очень важную информацию об авиации противника. Об этом во время конференции сообщил глава Главного управления разведки Андрей Юсов.

Речь идет о спецоперации, во время которой удалось выманить на территорию Украины российский вертолет Ми-8 с экипажем.

"Спецоперация Главного управления разведки Министерства обороны Украины Синица вызвала резонанс и в Украине, и в государстве-агрессоре, а также за рубежом. И резонанс справедлив. Это действительно сверхважная, сверхсложная операция, которая имеет принципиальное значение, конечно, для Сил безопасности и обороны Украины, но также будет иметь длительные последствия для государства-агрессора, для его морально-психологического состояния и для его сектора безопасности и обороны, потому что в результате этой операции удалось получить очень важную информацию об авиации противника, о многих других деталях, которые нам очень помогут", - сказал Юсов.

В пресс-конференции принял участие непосредственно российский пилот Максим Кузьминов, перегнавший в Украину вертолет Ми-8АМТШ ВКС рф в рамках спецоперации.

У пилота звания капитана и должность - командир вертолета Ми-8. В украинской разведке назвали решение российского пилота "перегнать" вертолет в Украину "идейным, принципиальным и политическим".

"Очень важно, что пилот вышел первым по инициативе украинской стороны. И в результате длительной реализации комплекса мероприятий эта операция состоялась, и состоялась успешно", - сказал Юсов.

Представитель ГУР добавил, что в Украине уже были "сбиты" пленные российские летчики, а также многие российские пилоты ликвидированы, однако сейчас "открывается новая страница".

"Это люди, которые принимают принципиально идейное решение, осуждающие российскую войну против Украины. Которые вместе с техникой, сейчас мы говорим о дорогой технике, о вертолете Ми-8, принимают сознательное решение и становятся на сторону добра. И это начало. Продолжение следует", - заверил Юсов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.