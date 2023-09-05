Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
В Верховную Раду внесли законопроект о сокращении Большой Палаты Верховного Суда и возможности отзыва судей БП ВС

Предлагается, чтобы в Большую Палату входило 14 судей вместо 21, и их можно было отозвать, а также, чтобы административные дела по искам против Высшего совета правосудия могли попасть к докладчику-судье ВП ВС любой специализации.

Могут ли ограничить выезд женщин, которые станут на военный учет, и смогут ли наказать в случае, если они не станут на учет

Что изменится с 1 октября для женщин, имеющих диплом медика, и для их работодателей.

В отношении Алексея Сальникова и Максима Пампуры открыто дисциплинарное производство

Дисциплинарное дело начато после обращения Совета судей Украины.

Верховный Суд получит нового судью

В 2019 году Высший совет правосудия отказал во внесении представления о назначении Павла Пархоменко на должность судьи Верховного Суд.

Вместо лишения свободы – служебное ограничение: в УК значительно облегчили санкции за преступления, связанные с нарушением правил эксплуатации военной техники, повлекших за собой гибель людей

Верховная Рада приняла закон, согласно которому вместо лишения свободы за нарушение правил вождения боевой, специальной или транспортной машины, повлекшей телесные повреждения или гибель человека, предусмотрели возможность применения служебного ограничения.

  1. В Украине

ГУР о спецоперации с Ми-8: Украина получила очень важные данные, которые помогут с защитой неба

22:00, 5 сентября 2023
Отмечается, что в рамках спецоперации, в которой российский боевой вертолет Ми-8 вместе со всем экипажем перелетел в Украину и сдался ВСУ, удалось получить много ценной для нашей страны информации.
ГУР о спецоперации с Ми-8: Украина получила очень важные данные, которые помогут с защитой неба
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Спецоперация украинской военной разведки под кодовым названием "Синица" позволила получить очень важную информацию об авиации противника. Об этом во время конференции сообщил глава Главного управления разведки Андрей Юсов.

Речь идет о спецоперации, во время которой удалось выманить на территорию Украины российский вертолет Ми-8 с экипажем.

"Спецоперация Главного управления разведки Министерства обороны Украины Синица вызвала резонанс и в Украине, и в государстве-агрессоре, а также за рубежом. И резонанс справедлив. Это действительно сверхважная, сверхсложная операция, которая имеет принципиальное значение, конечно, для Сил безопасности и обороны Украины, но также будет иметь длительные последствия для государства-агрессора, для его морально-психологического состояния и для его сектора безопасности и обороны, потому что в результате этой операции удалось получить очень важную информацию об авиации противника, о многих других деталях, которые нам очень помогут", - сказал Юсов.

В пресс-конференции принял участие непосредственно российский пилот Максим Кузьминов, перегнавший в Украину вертолет Ми-8АМТШ ВКС рф в рамках спецоперации.

У пилота звания капитана и должность - командир вертолета Ми-8. В украинской разведке назвали решение российского пилота "перегнать" вертолет в Украину "идейным, принципиальным и политическим".

"Очень важно, что пилот вышел первым по инициативе украинской стороны. И в результате длительной реализации комплекса мероприятий эта операция состоялась, и состоялась успешно", - сказал Юсов.

Представитель ГУР добавил, что в Украине уже были "сбиты" пленные российские летчики, а также многие российские пилоты ликвидированы, однако сейчас "открывается новая страница".

"Это люди, которые принимают принципиально идейное решение, осуждающие российскую войну против Украины. Которые вместе с техникой, сейчас мы говорим о дорогой технике, о вертолете Ми-8, принимают сознательное решение и становятся на сторону добра. И это начало. Продолжение следует", - заверил Юсов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Іван Войтович
    Іван Войтович
    заступник голович Херсонського окружного адміністративного суду
  • Андрій Зінченко
    Андрій Зінченко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду