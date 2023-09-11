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Хто претендує на посаду члена Дорадчої групи експертів для відбору суддів КСУ по квоті РСУ: прізвища кандидатів

Рада суддів України 18-19 вересня розгляне питання призначення члена Дорадчої групи експертів та обрання заступника по своїй квоті.

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Повна перевірка декларацій – необов’язкова: що передбачає фінальна версія закону про відновлення декларування

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  1. Суспільство

Італія – Україна: де дивитися матч кваліфікації до Євро-2024

21:39, 11 вересня 2023
Матч Італія – Україна зіграють 12 вересня.
Італія – Україна: де дивитися матч кваліфікації до Євро-2024
Фото: ukrfootball.ua
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У вівторок, 12 вересня, збірна України зустрінеться з національною командою Італії у рамках матчу відбору на чемпіонат Європи-2024 у групі С. Поєдинок пройде на стадіоні Джузеппе Меацца у Мілані.

Початок матчу о 21:45 за київським часом.

Транслятором матчу є медіасервіс Megogo. Гру покажуть на каналі Megogo Футбол 1.

У цифровому мовленні T2 матч збірної України покажуть у прямому ефірі регіональних телеканалів «Суспільне» («Суспільне Київ», «Суспільне Харків», «Суспільне Одеса» тощо).

Крім того в ефірі радіо Промінь відбудеться аудіотрансляція матчу.

Раніше ми писали, що збірна України зіграла внічию з Англією в рамках відбору на Євро-2024.

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