Італія – Україна: де дивитися матч кваліфікації до Євро-2024

Матч Італія – Україна зіграють 12 вересня.

Фото: ukrfootball.ua

У вівторок, 12 вересня, збірна України зустрінеться з національною командою Італії у рамках матчу відбору на чемпіонат Європи-2024 у групі С. Поєдинок пройде на стадіоні Джузеппе Меацца у Мілані.

Початок матчу о 21:45 за київським часом.

Транслятором матчу є медіасервіс Megogo. Гру покажуть на каналі Megogo Футбол 1.

У цифровому мовленні T2 матч збірної України покажуть у прямому ефірі регіональних телеканалів «Суспільне» («Суспільне Київ», «Суспільне Харків», «Суспільне Одеса» тощо).

Крім того в ефірі радіо Промінь відбудеться аудіотрансляція матчу.

Раніше ми писали, що збірна України зіграла внічию з Англією в рамках відбору на Євро-2024.

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