Кім Чен Ин прибув до рф для переговорів з Путіним

Кім Чен Ин прибув на станцію «Хасан» на бронепоїзді.

Лідер КНДР Кім Чен Ин прибув до рф для переговорів із російським диктатором Путіним. Про це пише японське агентство Kyodo з посиланням на джерела.

Видання зазначає, що сторони обговорять поставки північнокорейського озброєння російським окупантам.

Там уточнюють, що Кім Чен Ин прибув на станцію «Хасан» на бронепоїзді. Офіційне корейське Центральне інформаційне агентство підтвердило візит Кім Чен Ина у рф.

Лідер Північної Кореї поїхав до росії в супроводі високопосадовців збройної промисловості та військових, а також міністра закордонних справ.

Раніше ми провідомляли, що КНДР замовчує поїздку на бронепоїзді Кім Чен Ина до росії щодо постачання зброї.

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