У Києві під час затримання чоловік підрізав поліцейського, відео

Поліцейський отримав поранення в Оболонському районі Києва.

У Києві співробітника поліції було поранено під час затримання озброєного зловмисника. Про це повідомила пресслужба відомства.

«При затриманні підозрюваного в особливо тяжкому злочину останній завдав ножове поранення правоохоронцю, але це не завадило співробітнику поліції одягнути на нападника кайданки», - повідомили в поліції.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. На місці працювала слідчо-оперативна група. Потерпілому поліцейському надавалася медична допомога.

У поліції додали, що деталі повідомлять згодом.

Кияни на своїх сторінках у соцмережах повідомили, що інцидент трапився в Оболонському районі Києва.

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